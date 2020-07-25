В 2021 году пенсионные выплаты могут вырасти - Минсоцполитики

Сообщили, как вырастут пенсии украинцев в следующем году. Фото: Reuters

Министерство социальной политики Украины на 2021 ставит перед собой "амбициозную задачу" по повышению пенсий.

Об этом в пятницу, 24 июля, заявила руководительница ведомства Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

"В следующем году мы перед собой ставим амбициозную задачу. Оно будет стоить финансового ресурса. Мы над этим сегодня работаем, чтобы Пенсионный фонд наполнялся и Государственный бюджет был способен помочь сделать программы повышения пенсий. Мы уже видим, что такая программа повышения пенсий в 2021 году она будет следующая. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная зарплата будет 6000 гривен, то уже минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчин 35 лет стажа, а у женщины 30 - составит 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн ", - отметила она.

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Лазебная подчеркнула, что "однозначно будем делать индексацию". По ее словам, это должно произойти в марте.

"Люди привыкли к этой дате. Мы должны повысить им пенсии", - заувжила министр.

В июне Пенсионный фонд недосчитался 2,5 млрд грн. В мае сумма была больше - 3,4 млрд грн. Если будет необходимость, то Пенсионный фонд дотировать из госбюджета.