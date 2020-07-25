В 2021 году пенсионные выплаты могут вырасти - Минсоцполитики

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 621
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3987
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2250
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7776
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 936
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 693
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1980
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3627
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
3
5
15
5
4
Курортное Яремче засыпало градом
Курортное Яремче засыпало градом
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
8-килограммовая опухоль сместила все органы: львовские хирурги спасли женщину
8-килограммовая опухоль сместила все органы: львовские хирурги спасли женщину
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 711
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 387
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1332
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5256
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 июля 2020
Просмотров: 225
Наскельні малюнки
У 19 його знала чи не вся молодь Шевчика. Та й у місті трохи, й не лише молодь. Ладний, у котонах-вельветах, виразноокий, він виникав в антуражі ...
суббота, 25 июля 2020 13:55

В 2021 году пенсионные выплаты могут вырасти - Минсоцполитики

  Комментировать
В 2021 году пенсионные выплаты могут вырасти - Минсоцполитики
Сообщили, как вырастут пенсии украинцев в следующем году. Фото: Reuters

Министерство социальной политики Украины на 2021 ставит перед собой "амбициозную задачу" по повышению пенсий.

Об этом в пятницу, 24 июля, заявила руководительница ведомства Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

"В следующем году мы перед собой ставим амбициозную задачу. Оно будет стоить финансового ресурса. Мы над этим сегодня работаем, чтобы Пенсионный фонд наполнялся и Государственный бюджет был способен помочь сделать программы повышения пенсий. Мы уже видим, что такая программа повышения пенсий в 2021 году она будет следующая. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная зарплата будет 6000 гривен, то уже минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчин 35 лет стажа, а у женщины 30 - составит 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн ", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев

Лазебная подчеркнула, что "однозначно будем делать индексацию". По ее словам, это должно произойти в марте.

"Люди привыкли к этой дате. Мы должны повысить им пенсии", - заувжила министр.

В июне Пенсионный фонд недосчитался 2,5 млрд грн. В мае сумма была больше - 3,4 млрд грн. Если будет необходимость, то Пенсионный фонд дотировать из госбюджета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 2021 году пенсионные выплаты могут вырасти - Минсоцполитики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Боевики убили 16-летнего парня за ленту в цветах украинского флага

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 3 Просмотров: 79915
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
15
 Просмотров: 11664
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
5
 Просмотров: 7371
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
10
 Просмотров: 6867
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
 Просмотров: 4320
Общество
Президент наложит вето на закон об игорном бизнесе - нардеп
Президент наложит вето на закон об игорном бизнесе - нардеп Просмотров: 18
Украинцам запретили въезд в Австрию
Украинцам запретили въезд в Австрию Просмотров: 270
Кабмин назвал пять главных запретов на время действия карантина
Кабмин назвал пять главных запретов на время действия карантина Просмотров: 144
На Буковине разрешили работу детских садов
На Буковине разрешили работу детских садов Просмотров: 108
Курортное Яремче засыпало градом
Курортное Яремче засыпало градом
3
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
5
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
3
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
3
Оккупанты вырезали из тела медика Илина кости и органы, сержант Журавель истек кровью без помощи - ООС
2
Преследование Порошенко имеют все признаки спецоперации Кремля - адвокат Головань
2
Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
Голосов: 52382
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua