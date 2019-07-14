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воскресенье, 14 июля 2019 17:24

Южные Карпаты засыпало снегом

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Южные Карпаты засыпало снегом
На Закарпатье падает снег. Фото: скрин с видео

12 июля на Закарпатье в южных Карпатах выпал снег.

Солдаты, что охраняют пограничную территорию с Румынией засняли, как снежная буря накрыла всю гору.

На ролике видно, что там прошли сильные осадки, ведь под белым "покрывалам" стоят деревья и дома.

Такая погодная ситуация не является редкой в горах Карпатах и летом часто выпадает снег.

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В районе побережья Адриатического моря в Италии выпал гигантский град размером с апельсин. 18 человек оказались в больнице из-за травм от града.

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Дата
14
июля

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