Южные Карпаты засыпало снегом

12 июля на Закарпатье в южных Карпатах выпал снег.
Солдаты, что охраняют пограничную территорию с Румынией засняли, как снежная буря накрыла всю гору.
На ролике видно, что там прошли сильные осадки, ведь под белым "покрывалам" стоят деревья и дома.
Такая погодная ситуация не является редкой в горах Карпатах и летом часто выпадает снег.
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В районе побережья Адриатического моря в Италии выпал гигантский град размером с апельсин. 18 человек оказались в больнице из-за травм от града.
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