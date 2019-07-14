Дожди прекратятся: какой будет погода на следующей неделе

Следующая неделя в Украине начнется с гроз.

В воскресенье осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях. Температура 20-25 °. На Киевщине днем ​​кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Укргидрометцентр.

Автор: Погода на следующую неделю в Украине Погода на следующую неделю в Украине

В понедельник в Украине, кроме юга и востока, во вторник ночью на Левобережье, днем ​​в большинстве областей грозовые дожди. На Приазовье и в восточной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 9-14 °, на юге до 17 °; днем 19-24 °, в южных, 15 июля и в восточных областях до 27 °. На Киевщине 15-16 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 16 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 9-14 °, днем ​​19-24 °.

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17-18 июля преимущественно без осадков, лишь днем ​​17 июля в северных, местами в западных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15 °, днем ​​20-26 °; в южных и восточных областях ночью 12-18 °, днем ​​23-29 °. В столичном регионе без осадков, лишь днем ​​17 июля небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14 °, днем ​​21-26 °.

10 июля в Карпатах выпал снег.