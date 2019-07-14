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воскресенье, 14 июля 2019 10:04

Почему взлетели цены на огурцы

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Почему взлетели цены на огурцы
Почему подорожали огурцы. Изображение: Zik

За неделю цены на огурцы из открытого грунта выросли в 1,7 раза. Сейчас стоят 10-14 грн / кг.

Это потому, что аграрии уже собрали огурцы первого севооборота, и предложение их на рынке значительно сократилось. Поэтому продавцы и повысили цену по сравнению с прошлой неделей. Также в этом сезоне огурцов собрали меньше, чем обычно в этот период из-за резкого перепада среднесуточных температур, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Стоят на треть дороже, чем в аналогичный период прошлого года, отметили эксперты.

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Овощи могут подешеветь, если улучшится погода.

В Украине ощутимо подешевела капуста. Цены упали на 30-40%. Во второй половине июня в группе стоила 6-7 грн / кг. Сейчас - 3,5-4 грн / кг.

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14
июля

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