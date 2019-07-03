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среда, 03 июля 2019 18:39

Цена упала: почему овощи стремительно подешевели

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Цена упала: почему овощи стремительно подешевели
На рынке появилась капуста с Юга Украины. Фото: Днепр Час

В Украине ощутимо подешевела капуста. Цены упали на 30-40%. Во второй половине июня в опте стоила 6-7 грн/кг. Сейчас - 3,5-4 грн/кг.

"В июне капуста стоила дорого из-за дождей. Тогда потеряли часть урожая в Закарпатье. С начала июля на рынок завезли продукцию с Юга Украины. Кроме того, появилась капуста средних сортов. До этого продавали только раннюю", - рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

По ее словам, цена продолжит падать, если будет благоприятная погода.

"Дешевле всего капуста будет стоить в октябре. Тогда начнут собирать поздние сорта. Их фермеры закладывают на хранение", - отмечает эксперт.

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По ее словам, сейчас Украина не завозит овощи из-за границы. Отечественной продукции хватает и она дешевая.

"До 8 гривен за килограмм в опте упала цена на свеклу. До 11 гривен подешевела морковь. В то же время из-за дождей на Юге немного подорожал картофель - до 11 гривен за килограмм. Лук вырос до 8 гривен. В этом сезоне фермеры увеличили производственные площади под овощи борщевого набора. Если погода будет способствовать, то можем увидеть один из лучших урожаев за прошлые годы", - пояснила Татьяна Гетьман.

В Украине абрикосы продают в 1,8 раза дороже, чем в прошлом году. В опте килограмм стоит 22 грн. В 2018-м в аналогичный период абрикосы стоили 12 грн/кг.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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03
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