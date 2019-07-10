В Карпатах выпал снег

В горах идет снег. Фото: Facebook.

В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван падает снег с дождем.

"По состоянию на 14:05 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха +3ºС", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост Facebook .

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Гора Поп Иван, также Поп Иван Черногорский или Черная гора - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат. Ее высота составляет 2020,5 м.

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