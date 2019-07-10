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среда, 10 июля 2019 21:43

Город пострадал от града размером с апельсин

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Город пострадал от града размером с апельсин
В Италии прошел аномальный град. Фото: Facebook

В районе побережья Адриатического моря в Италии выпал гигантский град размером с апельсин.

18 человек оказались в больнице из-за травм от града. Беременная женщина получила ранения лица и головы, сообщает ANSA.

Пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

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Повреждения получили автомобили, град повредил крыши и стекло.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

30 июня в мексиканском городе Гвадалахара прошел мощный град. В результате улицы города оказались под 1,5-метровым слоем льда.

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