Уволили судью, которая оставила Саакашвили на свободе

Высший совет правосудия уволил судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цокол.

Об этом сообщает пресс - служба ВСП.

"Высший совет правосудия решил уволить Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - отметили в ведомстве.

Также совет уволил судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Зоряну Обору по собственному желанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый пятый из вновь назначеных судей ВСУ - недобросовестный

10 ноября 2018 года Лариса Цокол отстранили от должности судьи с учетом заключения первой дисциплинарной палаты ВСП. Отметим, она рассматривала дело лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили и 11 декабря 2017 года она отказала прокурорам в ходатайстве взять его под круглосуточный домашний арест