Уволенные из Kyiv Post работники запускают новое издание

Уволенная команда Kyiv Post запускает новое СМИ. Фото: kyivpost.com

Бывшие работники англоязычного украинского издания Kyiv Post запускают новый проект.

Об этом сообщили в Facebook Save the Kyiv Post.

"Мы переходим к запуску нового СМИ с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post, чтобы продолжить свое наследие. Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу", - отметили в сообщении.

Новое СМИ возглавит бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

"Ольга Руденко, посвятившая бренду Kyiv Post 10 лет, возглавит нашу редакционную команду. Она примет роль главного редактора нового издания", - добавили в сообщении.

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Сейчас команда работает над созданием юридического лица. Разрабатывает стратегию и выстраивает партнерские отношения с сообществом. За бизнес-аспекты нового издания будет отвечать медиа-консалтинговая компания Jnomics Media.

Те, кто хочет внести свой вклад, оказать поддержку или стать подписчиком – могут оставить свои контактные данные.

Также работники запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей.

Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила работу 8 ноября. Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем работникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек в одночасье и внезапно потеряли работу. Позже экс-работники заявили о поиске инвесторов и рекламодателей для запуска нового медиа.