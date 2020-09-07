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понедельник, 07 сентября 2020 20:33

Увеличение медтарифив на инфаркты, инициированное Минздравом, положительно влияет на работу больниц - эксперт

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Увеличение медтарифив на инфаркты, инициированное Минздравом, положительно влияет на работу больниц - эксперт
"Бесплатная медицина" у нас только на бумаге, в действительности за каждый шаг нужно платить - Спиридонов. Фото: Reuters

Увеличение медицинских тарифов, которые Министерство здравоохранения инициировало и провело в июле этого года, улучшило ситуации с лечением инфарктов и инсультов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Николай Спиридонов.

"Мы все уже давно привыкли, что" бесплатная медицина "у нас только на бумаге. На самом деле за каждый шаг нужно платить. Помните выражение, что "бесплатная медицина начинается с платных бахил"? Так вот, похоже, что мы понемногу отходим от этой системы. В июле в Минздраве повысило медицинские тарифы. Тариф острого инфаркта увеличился с 16 тыс гривен до более 30 тыс. Эти цифры мало что скажут неспециалиста. Однако, этих денег стало достаточно, чтобы нормально лечить пациента, а не дергать его за каждый шприц, за который надо заплатить ", - считает эксперт.

По его словам, это касается не только столичных больниц, положительные изменения коснулись и больниц в регионах.

"И это логично, ведь инфаркты и инсульты уносят жизни Украинской возрасте 30-44 года в шесть раз чаще, чем в Швеции, а человек в возрасте 45-59 лет - почти в восемь. Это возраст трудоспособных людей, которые могли бы жить и работать дальше. Но почему-то до сих пор власть, особенно Минздрава на это закрывали глаза. Хорошо, что сейчас этот вопрос регулируется. Конечно, можно сделать и больше, и лучше. Но стоит с чего-то начинать ", - подытожил Спиридонов.

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