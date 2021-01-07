Усик в одежде священнослужителя поздравил украинцев с Рождеством

Боксер поздравил православных с Рождеством. Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик примерил халат священнослужителя и поздравил украинцев с Рождеством.

Видео-поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками

"Желаю хорошего праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым", - написал спортсмен.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Президент Владимир Зеленский записал поздравления с Рождеством Христовым. Зеленский заявил, что к 2020 год был "полон тяжелых испытаний".