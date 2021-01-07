Усик в одежде священнослужителя поздравил украинцев с Рождеством

Украинский боксер Александр Усик примерил халат священнослужителя и поздравил украинцев с Рождеством.
Видео-поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.
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"Желаю хорошего праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым", - написал спортсмен.
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Президент Владимир Зеленский записал поздравления с Рождеством Христовым. Зеленский заявил, что к 2020 год был "полон тяжелых испытаний".
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