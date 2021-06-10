Усик шокировал выходкой ради фото

В Укрзализныце считают, что таким фото боксер подает плохой пример своим поклонникам. Фото: Александр Усик

Боксер Александр Усик сел на железнодорожное полотно ради фото. Снимок опубликовал в соцсети.

На фотографию отреагировала Укрзализныця, попросив спортсмена не показывать плохой пример и соблюдать правила на объектах перевозчика.

"Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила необходимо соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов. Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа", - говорится в сообщении.

Также перевозчик пожелал боксеру, чтобы "его кулаки были такими же прочными, как рельсы Укрзализныци".

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