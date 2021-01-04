Уровень воды поднимется - спасатели предупредили о наводнении

Уровень воды может подняться на 1 метр. Фото: pixabay.com

Спасатели предупредили о возможном наводнении 5-6 января на Закарпатье.

Уровень воды в реках может подняться на 0,3-1,0 м, сообщили в пресс-службе ДСНС.

"5-6 января на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 метр над текущими уровнями, с возможным выходом воды на поймы в нижних течениях реки Боржава на содержание воды на пойме реки Латорица возле города Чоп", - пишут в сообщении.

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