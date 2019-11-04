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понедельник, 04 ноября 2019 19:07

Юрист, журналист и мастер леса - кто претендует на должность главы Института национальной памяти

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Юрист, журналист и мастер леса - кто претендует на должность главы Института национальной памяти
Объявили список претендентов на должность главы Украинского института национальной памяти. memory.gov.ua

На должность председателя Украинского института национальной памяти претендуют 12 человек. Информацию о 9 из них в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили в ответ на запрос "исторической правды" о конкурсе.

Последним днем ​​подачи заявок на участие в конкурсе был 1 ноября.

1. Христенко Стефан Владимирович - по образованию юрист. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене. Согласно декларации - временно безработный.

2. Руденко Сергей Борисович - кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

3. Коростышевский Сергей Аркадьевич - сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

4. Решетченко Дмитрий Владимирович - кандидат исторических наук, к марту 2019 - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

5. Шамайда Тарас Анатольевич - общественный деятель. Автор "Исторической правды", согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

6. Князев Надежда Михайловна, преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

7. Жижиян Петр, редактор сайта "Сегодня".

8. Понипаляк Алина Васильевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".

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9. Савченко Евгений Александрович. До освобождения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

Также "Историческая правда" отмечает, что на конкурс отправились историки Александр Алферов, Артем Харченко и заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сначала сообщали, что уточненный список обнародуют 4 ноября. Впрочем, отложили это до 5 ноября.

Уже на этой неделе, 7 ноября, должен состояться первый этап конкурса - тестирование на знание иностранного языка.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович имеет не очень оптимистичные прогнозы относительно работы учреждения за президента Владимира Зеленского.

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Дата
04
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