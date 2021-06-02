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четверг, 03 июня 2021 20:23

Юридическая сила Минских договоренностей равна нулю - Бессмертный

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Юридическая сила Минских договоренностей равна нулю - Бессмертный
Роман Бессмертный: "Лукашенко нелегитимно занял место президента Беларуси. В дальнейшем использовать Минскую площадку нет смысла". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Минские договоренности заключались под давлением военной угрозы, а следовательно, не являются действительными по нормам международного права. После того, как Лукашенко узурпировал власть, использовать Минскую площадку невозможно.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал дипломат Роман Бессмертный.

"Формально Минские договоренности прекратили действие 31 декабря 2015, – говорит он. – Так написано в тексте. Их юридическая сила равна нулю, а авторитет – рейтингу тех, кто их подписывал. Это еще один метод Кремля напускать туман.

У Украины есть аргумент – эти договоренности достигались в условиях военной угрозы. А согласно уставу ООН и Конвенции о международных договорах соглашения, заключенные под давлением, считаются недействительными с момента заключения. Наша Конституция вообще не позволяет такое делать. Обе стороны не соблюдают ратифицированные международные договоры. Где содержатся военнопленные? Вместе с уголовными преступниками. Кто ведет их дела? Обычные следователи и суды. Это недопустимо. Нету стран-посредников, Красный Крест не имеет доступа к оккупированным территориям. Это делается для того, чтобы заявить, мол, украинцы воюют против украинцев. Миру нужно постоянно объяснять, кто ведет эту войну", – отмечает дипломат.

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После того, как Лукашенко фактически узурпировал власть в Беларуси, Минск больше не может быть площадкой для переговоров, считает Роман Бессмертный.

"Лукашенко нелегитимно занял место президента Беларуси. В дальнейшем использовать Минскую площадку нет смысла. Переговоры начинались в Женеве. Когда возникла идея Минска, Женева была превращена в площадку обсуждения Крыма, но работа заглохла. Возникла инициатива Крымской платформы. Немного кастрированная, потому что должна стать европейской и глобальной, чтобы дать объективную оценку происходящему. Понимание событий в Израиле дает Украине шанс стартовать с Крымской платформы глобально – о мире на планете Земля", – говорит эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и "Северному потоку-2".

По словам Зеленского, в новом формате можно было бы обсуждать не только вопрос об урегулировании российской агрессии на Донбассе и возвращении оккупированного Крыма, но и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".

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03
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