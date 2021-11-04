Уран можно будет увидеть невооруженным глазом: как и когда наблюдать

 
Ексклюзивы
1/5
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
Просмотров: 441
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 360
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 8568
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6246
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 2979
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 306
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3078
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 594
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1575
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3501
Фото
Все фото
4
3
5
4
6
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
На Донбассе военные предупредили &quot;теракт&quot; на химическом предприятии
На Донбассе военные предупредили "теракт" на химическом предприятии
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Видео
Все видео
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
В Харькове срoвнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва
В Харькове срoвнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва
Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт
Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
Интервью
1/5
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 432
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 918
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6588
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4086
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1134
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 522
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
четверг, 04 ноября 2021 15:25

Уран можно будет увидеть невооруженным глазом: как и когда наблюдать

  Комментировать
Уран можно будет увидеть невооруженным глазом: как и когда наблюдать
Основу атмосферы планеты составляют водород и гелий. Фото: pixabay.com

В ночь на 5 ноября Уран приблизится к Земле на наименьшее за год расстояние — 2,8 млрд км.

Это создаст наилучшие условия для наблюдений за планетой, пишет Independent. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом, но нужно, чтобы небо было темным и без светового шума.

"В этот период Уран будет находиться в противостоянии с Солнцем, а Земля окажется между ними. Диск Урана будет полностью освещен Солнцем, поэтому это лучшее время для наблюдений", - говорится в сообщении.

Также можно использовать бинокль или телескоп.

Уран — седьмая по отдаленности от Солнца планета Солнечной системы, третья по диаметру и четвертая по массе, которая относится к планетам-гигантам. Недра Урана состоят в основном из льда и горных пород. Основу атмосферы планеты составляют водород и гелий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото

Международный астрономический союз исключил из списка планет Солнечной системы Плутон. Это девятое по размеру и массе космическое тело, которое вращается вокруг Солнца. 24 августа 2006 года Плутон получил статус карликовой планеты. Его также включили в список малых тел.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уран можно будет увидеть невооруженным глазом: как и когда наблюдать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Убийство с особой жестокостью: 3 года назад скончалась Екатерина Гандзюк

Московский царь убивал поклонников гетмана

"Заря" минимально обыграла ЦСКА

Самое читаемое
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 11656
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 3 Просмотров: 10612
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 9513
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 8568
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 7668
Общество
Поездки на BlaBlaCar подорожают: сервис подготовил нововведение
Поездки на BlaBlaCar подорожают: сервис подготовил нововведение Просмотров: 180
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
4
 Просмотров: 621
Галкину запретили въезд в Украину
Галкину запретили въезд в Украину Просмотров: 468
Украину накроет осеннее тепло. Температура подскочит до +20°C
Украину накроет осеннее тепло. Температура подскочит до +20°C Просмотров: 378
"Фармак" обсудил будущее украинской фармацевтики с молодыми учеными
"Фармак" обсудил будущее украинской фармацевтики с молодыми учеными Просмотров: 54
Больше всего комментируют
34
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
2
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
2
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
1
За день уничтожили всех евреев города
Голосов: 57413
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть