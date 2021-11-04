Уран можно будет увидеть невооруженным глазом: как и когда наблюдать

Основу атмосферы планеты составляют водород и гелий. Фото: pixabay.com

В ночь на 5 ноября Уран приблизится к Земле на наименьшее за год расстояние — 2,8 млрд км.

Это создаст наилучшие условия для наблюдений за планетой, пишет Independent. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом, но нужно, чтобы небо было темным и без светового шума.

"В этот период Уран будет находиться в противостоянии с Солнцем, а Земля окажется между ними. Диск Урана будет полностью освещен Солнцем, поэтому это лучшее время для наблюдений", - говорится в сообщении.

Также можно использовать бинокль или телескоп.

Уран — седьмая по отдаленности от Солнца планета Солнечной системы, третья по диаметру и четвертая по массе, которая относится к планетам-гигантам. Недра Урана состоят в основном из льда и горных пород. Основу атмосферы планеты составляют водород и гелий.

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Международный астрономический союз исключил из списка планет Солнечной системы Плутон. Это девятое по размеру и массе космическое тело, которое вращается вокруг Солнца. 24 августа 2006 года Плутон получил статус карликовой планеты. Его также включили в список малых тел.