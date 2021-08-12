Ураган повалил более 100 га леса

Ураган в Хмельницкой области выломал деревья более чем на 100 га в Дунаевецком и Маковском лесничествах.

"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, затронул и лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство", - сообщает в Facebook Хмельницкое областное Управление лесного и охотничьего хозяйства.

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Работники предприятия осмотрели поврежденные насаждения, определили убытки и наладили работы по устранению последствий непогоды.

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Сильные дожди с градом и шквальным ветром накрыли Украину 6-8 августа. Больше всего от непогоды пострадали Харьковская, Одесская, Хмельницкая, Запорожская области. Утром 7 августа обильный град выпал в Харькове. Побил цветы на клумбах. В поселке Кирилловка на Запорожье ливень затопил базы отдыха и частные дома.