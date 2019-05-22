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четверг, 23 мая 2019 20:24

"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий

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&quot;Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется&quot; - Княжицкий
Николай Княжицкий: Наша судебная система до конца не реформирована. Но принимать решение против интересов украинского народа судьи не решились Фото: Сергей Старостенко

Языковой закон приняли для того, чтобы через 10 лет украинцы на западе и востоке государства говорили на одном языке.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Закон нужен, чтобы мы чувствовали, что живем в стране с общими ценностями и культурой. Как это у поляков, французов или израильтян. Украинский язык дискриминировали почти четыре века. Так Голодомор был не только геноцидом, но и лингвоцидом. Уничтожали людей, которые были носителями языка. За ним - Большой террор. Ликвидировали интеллигенцию, что творила на украинском. Наступили новые времена и сейчас особенно важно защитить права украиноязычных граждан. Видимо, поэтому с самого начала работы над ним активизировались сторонники России. Уже после голосования была безуспешная попытка через суд остановить процесс подписания. Наша судебная система до конца не реформирована. Но принимать решение против интересов украинского народа судьи не решились ", - сказал он.

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Нардеп убежден, что урегулирование вопроса языка требуют граждане всех регионов.

"Закон поддержали и русскоязычные украинцы. Поскольку более 95 процентов тех, кто живет в Одесской области, Донецкой, или Луганщине добровольно отдают своих детей в украинские школы. Понимают последствия антиукраинской политики. Хотят вернуться к своему языку, но им надо создать соответствующие условия. За последние пять лет мы сделали большой прогресс, но все время угроза реакции. Потому гибридная война продолжается. При всех претензиях к парламенту, имеем уникальное количество депутатов, которые голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько уже не наберется. Поэтому сейчас важно заложить основы сильной Украины как европейского государства ", - добавил Княжицкий.

Интервью Николая Княжицкого читайте в 20-м номере журнала "Країна" за 23 мая.

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