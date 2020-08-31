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понедельник, 31 августа 2020 14:17

Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
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Умерла украинская гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка Нина Антоновна Бочарова.

О колоссальной потере, постигшей украинский спорт, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Нина Антоновна Бочарова
Фото: noc-ukr.org
Нина Антоновна Бочарова
Нина Антоновна Бочарова выполняет упражнение "шпагат на брусьях", которое сама изобрела
Нина Антоновна Бочарова на вручении Ордена княгини Ольги

"Олимпийская семья Украины потерпела тяжелую утрату. На 96-м году перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающейся Олимпийской чемпионки Украины, прославленной спортивной гимнастки Нины Бочаровой. Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", - говорится в сообщении.

Нина Антоновна родилась 24 сентября в 1924-м в селе Супруновка под Полтавой. В 1948 году знаменитая гимнастка закончила Киевский институт физической культуры и спорта. И уже в 1949-м получила титул абсолютной чемпионки СССР. Через 3 года - стала звездой Олимпиады в Хельсинки. Тогда Нина Бочарова завоевала 5 олимпийских медалей. Среди них 3 серебряных и 2 золотые - в упражнениях на бревне и командное "золото" со сборной СССР. В 1954-м украинская гимнастка получила титул чемпионки мира.

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Среди других выдающихся достижений Нины Антоновны - изобретение гимнастического упражнения "шпагат на брусьях", которое до нее никто не выполнял.

Нина Бочарова - полный кавалер Ордена княгини Ольги, имеет медали "Ветеран труда" (1979) и "В память 1500-летия Киева", а также орден НОК Украины (2012), нагараду " Спортивная слава Украины".

Президент НОК Украины Сергей Бубка от имени всей Олимпийской семьи выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам Нины Антоновны в связи с этой тяжелой, невосполнимой потерей.

14 августа в 1983-м на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки украинский спортсмен 19-летний Сергей Бубка преодолел высоту 5,7 м и стал чемпионом мира в прыжках с шестом. Это было первое золото легкоатлета, которое принесло ему звание заслуженного мастера спорта.

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Дата
31
августа

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