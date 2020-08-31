Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр

Умерла украинская гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка Нина Антоновна Бочарова.

О колоссальной потере, постигшей украинский спорт, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Фото: noc-ukr.org

"Олимпийская семья Украины потерпела тяжелую утрату. На 96-м году перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающейся Олимпийской чемпионки Украины, прославленной спортивной гимнастки Нины Бочаровой. Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", - говорится в сообщении.

Нина Антоновна родилась 24 сентября в 1924-м в селе Супруновка под Полтавой. В 1948 году знаменитая гимнастка закончила Киевский институт физической культуры и спорта. И уже в 1949-м получила титул абсолютной чемпионки СССР. Через 3 года - стала звездой Олимпиады в Хельсинки. Тогда Нина Бочарова завоевала 5 олимпийских медалей. Среди них 3 серебряных и 2 золотые - в упражнениях на бревне и командное "золото" со сборной СССР. В 1954-м украинская гимнастка получила титул чемпионки мира.

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Среди других выдающихся достижений Нины Антоновны - изобретение гимнастического упражнения "шпагат на брусьях", которое до нее никто не выполнял.

Нина Бочарова - полный кавалер Ордена княгини Ольги, имеет медали "Ветеран труда" (1979) и "В память 1500-летия Киева", а также орден НОК Украины (2012), нагараду " Спортивная слава Украины".

Президент НОК Украины Сергей Бубка от имени всей Олимпийской семьи выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам Нины Антоновны в связи с этой тяжелой, невосполнимой потерей.

14 августа в 1983-м на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки украинский спортсмен 19-летний Сергей Бубка преодолел высоту 5,7 м и стал чемпионом мира в прыжках с шестом. Это было первое золото легкоатлета, которое принесло ему звание заслуженного мастера спорта.