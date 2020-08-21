Умер отец Марины Порошенко

Марина - копия отца, пишет пятый президент. Фото со страницы Порошенко в Facebook.

Скончался отец жены 5-го президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, Марины - Анатолий Переведенцев. Об этом Порошенко сообщил в Facebook в пятницу.

"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи.

Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка.

В эти дни все мои чувства с Мариной.

Марина - копия отца: имеет его характер, доброту и скромность.

Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное.

Церемония прощания состоится в субботу 22 августа в 11:00 в Национальном музее медицины Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 37)", - сообщил Порошенко.

Анатолий Переведенцев умер в 87 лет.

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16 июня в Киеве умер отец Петра Порошенко - Алексей Порошенко. Перед смертью его доставили в столичную больницу с инсультом. Мужчина умер в 84-летнем возрасте.