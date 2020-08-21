Умер отец Марины Порошенко

Скончался отец жены 5-го президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, Марины - Анатолий Переведенцев. Об этом Порошенко сообщил в Facebook в пятницу.
"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи.
Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка.
В эти дни все мои чувства с Мариной.
Марина - копия отца: имеет его характер, доброту и скромность.
Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное.
Церемония прощания состоится в субботу 22 августа в 11:00 в Национальном музее медицины Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 37)", - сообщил Порошенко.
Анатолий Переведенцев умер в 87 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер Борис Патон
16 июня в Киеве умер отец Петра Порошенко - Алексей Порошенко. Перед смертью его доставили в столичную больницу с инсультом. Мужчина умер в 84-летнем возрасте.
Комментарии