Умер легендарный советский переводчик

Умер Юрий Живов. Фото: ТАСС

Переводчик-синхронист Юрий Живов, известный одноголосными переводами фильмов на VHS, скончался в Москве 22 августа в возрасте 61 года.

"К сожалению сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов… Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку. Похороны в воскресенье…", - сообщил его товарищ Андрей Дольский.

Причиной смерти стала болезнь почек. Похороны Юрия Живова запланированы на 25 августа.

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С 1993 года Живов занимался переводами фильмов для частных студий. В частности, он переводил и озвучивал первый Форсаж, Пиратов Карибского моря и Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Он озвучивал сериал Твин Пикс.