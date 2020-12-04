Умер композитор Владимир Губа

Владимир Губа стал автором музыки к фильмам "Каменный крест", "Захар Беркут". Фото: Facebook

На 82-м году жизни умер народный артист Украины, композитор Владимир Губа.

Об этом сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером Владимир Петрович Губа решил попрощаться с этим миром. Нет, смерть была естественной, просто тяжелая и продолжительная болезнь слишком истощила его ... 22 декабря композитору исполнилось бы 82 года. Жаль, невероятно жаль", - отметил он.

Владимир Губа стал автором музыки к фильмам "Каменный крест", "Захар Беркут" Леонида Осыки, "Каштанка" Романа Балаяна, "Везде есть небо" и "Иду к тебе" Николая Мащенко, цикл анимационных фильмов о казаках.

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"Собственно музыкальные произведения - для симфонического оркестра, для фортепиано и струнных оркестров, хора, которые на протяжении последних лет выполнялись все чаще. Единственное утешение - музыка Владимира Губы не оставит нас никогда. Потому что в ней сама душа великого композитора, это музыка, объединяет землю и небеса. Достаточно вспомнить мелодию, которая начинает фильм "Каменный крест" ... ", - рассказал Трымбач.

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