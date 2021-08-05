Улицы "плавают", брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком

4 августа Хмельницкий накрыл сильный ливень. Водой затопило дороги, смыло асфальт.

Больше всего беды наделало на улицах Заречанской, Вайсера, Черновола, Геологов, Грушевского, Проскуровского подполья, Свободы, проспекте Мира и в микрорайоне Озерная, сообщает "ХМ-Инсайд".

Там авто плавали проезжей частью, а во дворах местные передвигались на SUP-досках. Кое-где обильно сыпал град.

На перекрестке Грушевского и Героев Майдана смыло асфальт. А на тротуарах между домами на улице Свободы "подняло" брусчатку.

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Грязная "река" остановила движение в микрорайоне Озерная. Заблокированными на некоторое время оказались владельцы гаражей на массиве по улице Марка Кропивницкого.

А на оживленном перекрестке проспекта Мира и улицы Бандеры перестал работать светофор.

Фото: obozrevatel.com

Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 5-6 августа объявили штормовое предупреждение. Дожди и грозы с градом прогнозируют в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа в западной части страны пройдут значительные дожди. В отдельных районах местами возможны шквалы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью 6 августа в Карпатах пройдут ливни. В горах объявили второй уровень опасности, оранжевый.