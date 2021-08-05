 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 261
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 801
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1116
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4860
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1764
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1161
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 891
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1467
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
7
13
5
4
5
Улицы &quot;плавают&quot;, брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком
Улицы "плавают", брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Видео
Все видео
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 540
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 279
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1728
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2143
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 08:43

Улицы "плавают", брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком
7

  Комментировать

4 августа Хмельницкий накрыл сильный ливень. Водой затопило дороги, смыло асфальт.

Больше всего беды наделало на улицах Заречанской, Вайсера, Черновола, Геологов, Грушевского, Проскуровского подполья, Свободы, проспекте Мира и в микрорайоне Озерная, сообщает "ХМ-Инсайд".

Там авто плавали проезжей частью, а во дворах местные передвигались на SUP-досках. Кое-где обильно сыпал град.

На перекрестке Грушевского и Героев Майдана смыло асфальт. А на тротуарах между домами на улице Свободы "подняло" брусчатку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине

Грязная "река" остановила движение в микрорайоне Озерная. Заблокированными на некоторое время оказались владельцы гаражей на массиве по улице Марка Кропивницкого.

А на оживленном перекрестке проспекта Мира и улицы Бандеры перестал работать светофор.

Хмельницкий накрыл мощный ливень
Фото: obozrevatel.com
Хмельницкий накрыл мощный ливень
Хмельницкий накрыл мощный ливень
Хмельницкий накрыл мощный ливень
Хмельницкий накрыл мощный ливень

Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 5-6 августа объявили штормовое предупреждение. Дожди и грозы с градом прогнозируют в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях.

Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа в западной части страны пройдут значительные дожди. В отдельных районах местами возможны шквалы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью 6 августа в Карпатах пройдут ливни. В горах объявили второй уровень опасности, оранжевый.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Улицы "плавают", брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

В США вышла газета на украинском языке

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей

Ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 32745
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19675
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 8082
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4869
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 4860
Общество
Covid-19 набирает скорость. Ситуация в Украине ухудшается
Covid-19 набирает скорость. Ситуация в Украине ухудшается Просмотров: 360
Умер экс-премьер Евгений Марчук
Умер экс-премьер Евгений Марчук Просмотров: 567
Страну охватят дожди и жара: где пройдут грозы
Страну охватят дожди и жара: где пройдут грозы Просмотров: 198
12 медалей в активе - Украина завоевала девятую "бронзу" на Олимпиаде
12 медалей в активе - Украина завоевала девятую "бронзу" на Олимпиаде Просмотров: 450
В Украине может начаться вспышка Covid-19. Назвали дату
В Украине может начаться вспышка Covid-19. Назвали дату Просмотров: 945
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
1
$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш
Голосов: 56886
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть