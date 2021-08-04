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среда, 04 августа 2021 08:28

Град уничтожил поле подсолнуха: показали последствия непогоды на Одещине
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Минувшей ночью непогода в Одесской области наделала бед: град уничтожил урожай подсолнечника на территории 200 га.

Пострадало опытное хозяйство "Мирнопольское" института сельского хозяйства Причерноморья, сообщает "Думская".

"Град, выпавший в Арцизском районе Одесской области, уничтожил подсолнечное поле", - говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Работники госпредприятия утверждают, что если бы не удар стихии, сезон мог бы стать успешным после нескольких лет неурожая.

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Вчера из-за значительного ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение. В южных, восточных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье прогнозировали град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

20 июля по городу Южноукраинск Николаевской области пронесся сильный ветер и град размером с куриное яйцо. Над Кропивницким прошел мощный ливень. Гроза с градом принесли горожанам неудобства: авто вынуждены ехать в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.

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