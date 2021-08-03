Непогода может натворить беды: объявили штормовое предупреждение

Дожди прогнозируют в большинстве областей. Фото: pixabay.com

Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 3 августа объявили штормовое предупреждение.

Дожди и грозы прогнозируют сегодня днем в южных, восточных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

В отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с. В западных областях температура воздуха опустится до +23°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пики аномальной жары: ученые шокировали прогнозом изменений климата

В Киеве 3 августа температура воздуха снизится и в течение дня составит +25...26°С. Дожди в столице сегодня маловероятны. Уже со среды больше шансов появится у кратковременных периодических дождей с грозами.