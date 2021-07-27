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Пики аномальной жары: ученые шокировали прогнозом изменений климата

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Пики аномальной жары: ученые шокировали прогнозом изменений климата
Результаты исследования указывают на необходимость как можно быстрее сократить выбросы парниковых газов. Фото: Reuters

В ближайшие десятилетия человечество может столкнуться с еще более интенсивными периодами аномальной жары.

К такому выводу пришли в Высшей технической школе Цюриха, пишет портал Axios. За 10 лет Земля в среднем нагревается на 0,18°C. Это быстрее, нежели в предыдущие 40 лет.

"Климатические изменения во время определения причин периодов сильной жары недооценивали. В последующие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые значительно превысят предыдущие температурные рекорды", — заявил участник исследования Эрик Фишер.

В зависимости от выбросов парниковых газов, ученые исследовали изменения характеристик периода аномальной жары продолжительностью в неделю. Оказалось, что при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го до 2050 года, а с 2051-го до 2080 года — в 3-21 раза чаще.

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости сокращения выбросов парниковых газов в максимально короткие сроки.

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.

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Дата
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