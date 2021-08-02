Когда украинцам ждать ослабления жары

Завтра в большинстве областей Украины ожидается ослабление жары.

3 августа в течение дня предполагается +25...28°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха позволит спокойнее передвигаться по улицам, а не прыгать от тени к тени и быстро под кондиционер. Почти идеальный день для тех, кто мечтает докрасить крышу, повесить на проветривание ковры, починить что-то во дворе, просто нормально подышать и пройтись", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Главная новость завтрашнего вторника - ослабление жары за холодным фронтом

В западных областях завтра днем будет +22...27°С. На востоке и юге еще задержатся более высокие градусы, +29...33°С. Атмосферный фронт во вторник зацепится за восток и юго-восток, поэтому именно там завтра вероятны кратковременные дожди с грозами. Также местами ожидаются осадки в Карпатах. На остальной территории страны сухую погоду организует наступление мощного атлантического антициклона.

Автор: facebook.com/tala.didenko Буква Н означает высокое атмосферное давление

В Киеве 3 августа температура воздуха снизится и в течение дня составит +25...26°С. Дожди в столице завтра маловероятны. Уже со среды больше шансов появится у кратковременных периодических дождей с грозами.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.