Град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Дожди прогнозируют в большинстве областей. Фото: pixabay.com

Из-за значительного ухудшения погоды в Украине 5-6 августа объявили штормовое предупреждение.

Дожди и грозы с градом прогнозируют в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, а 6 августа в западной части страны пройдут значительные дожди. В отдельных районах местами возможны шквалы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью 6 августа в Карпатах пройдут ливни. В горах объявили второй уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области завтра грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с.

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Грозы 5 августа прогремят в Германии и Центральной Европе, достигнут Хорватии, а затем придут в Украину. Температура воздуха в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, а жара удержится на востоке и юге.