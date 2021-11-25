Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов: перечень маршрутов

Skoda City Elephant будет курсировать по маршруту Киев-Тернополь. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця с 12 декабря запускает 12 пар скоростных поездов, которые будут курсировать между Киевом, Харьковом, Запорожьем, Одессой и другими городами Украины.

Также до конца текущего года в рейс отправится первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant, сообщает пресс-служба перевозчика. Он будет курсировать по маршруту Киев-Тернополь.

"В новом графике движения поездов на 2022 год будут курсировать 12 пар скоростных поездов", - говорится в сообщении.

Пассажирские поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 722/721; 724/723; 726/725 - Киев - Харьков - Киев;

№ 732/731 Киев - Запорожье - Киев;

№ 734/733 Киев - Покровск - Киев;

№ 712/711 Киев - Константиновка - Киев;

№ 740/739 Киев - Кривой Рог - Киев;

№ 763/764 - Киев - Одесса - Киев;

№ 747/748 Киев - Тернополь - Львов - Тернополь - Киев;

№ 743/744 - Дарница (Киев) - Львов - Дарница (Киев);

№ 715/716 и 705/706 Киев - Львов - Перемышль - Львов - Киев.

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Укрзализныця запустила новый поезд "Дунайский экспресс" Измаил - Одесса. На маршруте будет ежедневно курсировать современный дизель-поезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Максимальная скорость экспресса №7002/7001 составляет 140 км/ч, в составе три вагона (170 пассажирских мест).