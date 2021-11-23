Укрзализныця запускает поезд-рекордсмен с самым длинным маршрутом

Укрзализныця запускает поезд Мариуполь - Рахов с маршрутом через 12 областей.

Это самый длинный маршрут Укрзализныци, общая длина которого составляет 1806 км, сообщает пресс-служба перевозчика. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции.

"В новом графике движения поездов от 12 декабря рекордсменом является поезд № 5/6 Мариуполь - Рахов. Для удобства пассажиров остановки поезда организовали на станциях: Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня и Квасы, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам страны", - говорится в сообщении.

Маршрут поезда фактически охватывает всю страну. Проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет Восток и Запад. А это значит, что до Закарпатья могут добраться пассажиры из разных уголков Украины.

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia 12 областей и 1806 км: Укрзализныця запускает поезд с самым длинным маршрутом

Конечная остановка находится в самом высокогорном городе страны.

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Сегодня вероятно задержание некоторых поездов на участке Чернигов-Нежин. 23 ноября ряд поездов опоздает из-за обрыва контактной сети вблизи станции Липов Рог. Время задержки и расписание пригородных поездов смотрите по ссылке.