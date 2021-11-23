На железной дороге обрыв, пассажирские рейсы опаздывают на 1-3 ч

На участке Чернигов — Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов. Фото: pixabay.com

Сегодня вероятна задержка некоторых поездов на участке Чернигов — Нежин.

23 ноября ряд поездов опоздает из-за обрыва контактной сети вблизи станции Липов Рог, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Пассажиров регионального поезда № 864 Неданчичи — Киев-Волынский пересадили на поезд № 779 Сумы — Киев", - говорится в сообщении.

Пассажиры поезда № 864 Неданчичи — Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час. 30 мин.

Время задержки пригородных поездов № 6301 Нежин-Чернигов и № 6302 Чернигов-Нежин может составлять до 2 ч. 30 мин.

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