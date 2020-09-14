Укрзализныця ввела новшество для пассажиров

В поездах Укрзализныци начали продавать беруши. Фото: uz.gov.ua

В прейскуранте вагонных участков появились беруши.

Об этом написал журналист Александр Рудоманов в Facebook.

"В поездах продаются беруши. Это моя идея, ведь часто соседи храпят, или же пассажир чувствителен к посторонних звуков в вагонах.Добре, когда твои идеи реализуются".

В прейскуранте харьковского вагонного участка стоимость одной пары беруш составляет 57 грн.

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Руководитель Укрзализныци Владимир Жмак хочет разделить предприятие на четыре бизнес-единицы. Компании будут вертикально интегрированные с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки.