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четверг, 27 августа 2020 13:03

Укрзализныцю хотят разделить на четыре компании

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Укрзализныцю хотят разделить на четыре компании
Компании будут вертикально интегрированные, с отдельными балансами. Фото: pixabay.com

Новый глава Укрзализныци Владимир Жмак хочет разделить предприятие на четыре бизнес-единицы.

По его словам, компании будут вертикально интегрированные, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки, пишет "Лига.Бизнес".

"Бизнесы будут работать по направлениям: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и моя новация - отдельно вывести контейнерные перевозки. Последние сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но это отдельный вид бизнеса", - объясняет Жмак.

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Он говорит, что со временем эти вертикально интегрированные единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

"Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, за вагонами - налево", - говорит глава Укрзализныци.

Владимир Жмак является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь". До этого работал заместителем главы Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).

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