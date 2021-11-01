Укрзализныця возобновила поезд Мукачево - Будапешт: график

Поезд №33/34 Мукачево – Будапешт возобновляет движение. Фото: Укрзализныця

Со 2 ноября Укрзализныця возобновляет курсирование поезда Мукачево - Будапешт через Чоп и Захонь.

Продажа билетов на поезд открыта. Приобрести их можно только в кассах вокзалов, сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 07:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

"Для въезда граждан Украины в Венгрию действуют требования, определенные кодексом Шенгенских границ: биометрический паспорт/виза, действующее на территории Европы медицинское страхование, финансовое обеспечение", - говорится в сообщении.

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В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуют украинский или венгерский сертификат о вакцинации. С гражданами, у которых есть сертификат, без ограничений могут въезжать дети до 18 лет.

"Если нет сертификата, требуют отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 ч. на момент въезда. Принимают исключительно отрицательный ПЦР-тест", - подчеркнули в Укрзализныце.

За первое полугодие 2021-го Укрзализныця понесла убытки на 1,4 млрд грн. Потери связывают с уменьшением объемов перевозок. Чтобы исправить финансовое положение железнодорожники не будут резко повышать стоимость билетов на поезда. Компания должна сосредоточиться на грузовых перевозках, чтобы зарабатывать деньги.