Укрзализныця разработала систему скидок для пассажиров

Укрзализныця предлагает скидки на билеты. Фото: glavcom.ua

В Укрзализныце заработала программа лояльности для тех, кто покупает билеты на Интерсити+ заранее. Так, можно получить скидку 10-40% стоимости билета.

"Еще в начале лета Укрзализныця начала осуществлять продажу билетов за 90 дней до даты поездки. Теперь покупка проездных документов заранее еще и позволяет экономить средства пассажирам", - написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram-канале.

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Однако скидку могут получить не все.

"Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток - 10% стоимости. Скидка распространяется только на вагоны 1-го класса скоростных поездов Интерсити+", - добавил Криклий.

Укрзализныця ко Дню Независимости Украины назначила дополнительные скоростные поезда. Пара Интерсити+ будет курсировать в течение 3 дней.