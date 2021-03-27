Укрзализныця продолжает вывозить людей из красных зон. Назначены новые спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области

Укрзализныця запускает спецрейсы. Фото: Укринформ

Укрзализныця назначила спецрейсы из/в Закарпатье и Черновицкую области.

"Рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Минздравом для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться/покинуть "красные" зоны в этих регионах", - сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Рейсы в/из Черновицкой области:

№7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№136/135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области:

№357/358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№13/14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№81/82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№45/46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно - 3 и 4 апреля)

№4/3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 29 марта, 3 и 5 апреля).

Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы в их переназначении как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

"Все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошли тщательную дезинфекцию", - подчеркнул Криклий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Коллектив в отчаянии" - в Укрзализныци готовятся к масштабной забастовке

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда в Киевской, Сумской, Одесской областях и Киеве.