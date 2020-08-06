Укрзализныця начинает продавать билеты на все места в поезде

Возобновление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации. Фото: Укрзализныця в Facebook

Билеты на 100% мест с завтрашнего дня, 7 августа, можно будет купить в региональных поездах Укрзализныци с 800-й нумерацией.

Это и поезда, следующие из Киева и обратно, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Возобновление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

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"Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020", - написали в сообщении.

Укрзализныця уволит всех работников поезда Мариуполь - Киев, имеющих отношение к избиению Анастасии Луговой. Речь идет о проводнике вагона, в котором произошел инцидент, начальнике поезда, инструкторе поездных бригад, старшем мастере вагонного депо резерва проводников и заместителе начальника Мариупольского вагонного депо.