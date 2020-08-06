Укрзализныця начинает продавать билеты на все места в поезде

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1854
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1008
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18504
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3690
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6858
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 981
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
3
5
4
3
6
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
Видео
Все видео
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 639
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1854
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6858
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 234
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 14:41

Укрзализныця начинает продавать билеты на все места в поезде

  Комментировать
Укрзализныця начинает продавать билеты на все места в поезде
Возобновление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации. Фото: Укрзализныця в Facebook

Билеты на 100% мест с завтрашнего дня, 7 августа, можно будет купить в региональных поездах Укрзализныци с 800-й нумерацией.

Это и поезда, следующие из Киева и обратно, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Возобновление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет пьянству в поездах: "слуги народа" готовят новый законопроект

"Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020", - написали в сообщении.

Укрзализныця уволит всех работников поезда Мариуполь - Киев, имеющих отношение к избиению Анастасии Луговой. Речь идет о проводнике вагона, в котором произошел инцидент, начальнике поезда, инструкторе поездных бригад, старшем мастере вагонного депо резерва проводников и заместителе начальника Мариупольского вагонного депо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укрзализныця начинает продавать билеты на все места в поезде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

В составе австрийской армии создали военное формирование украинцев

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 16911
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 12186
Экс-форвард сборной Украины женился на гражданке России
Экс-форвард сборной Украины женился на гражданке России Просмотров: 6813
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на &quot;Москвиче&quot; отомстил патрульным
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным
5
 Просмотров: 6795
&quot;Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки&quot; - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга
"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга Просмотров: 6633
Общество
В облсовете зафиксировали вспышку коронавируса
В облсовете зафиксировали вспышку коронавируса
В Украине впервые будут добывать золото
В Украине впервые будут добывать золото Просмотров: 459
Два медучреждения Кременчуга получили оборудование от Белановского ГОКа Ferrexpo
Два медучреждения Кременчуга получили оборудование от Белановского ГОКа Ferrexpo Просмотров: 18
Украинцев порадовали летним теплом на ближайшие дни
Украинцев порадовали летним теплом на ближайшие дни Просмотров: 117
Общество разбросано. Возвращаемся в домайданные времена - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"
Общество разбросано. Возвращаемся в домайданные времена - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"
 1 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
1
Скандальный Окружной административный суд Киева хочет отменить регистрацию партии "Слуга народа"
1
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Голосов: 52592
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua