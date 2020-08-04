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вторник, 04 августа 2020 10:45

Избиение и попытка изнасилования в поезде: как накажут работников Укрзализныци

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Избиение и попытка изнасилования в поезде: как накажут работников Укрзализныци
В поезде "Мариуполь-Киев" 28-летнюю Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына. Фото: facebook.com/anastaisha.lygova

Укрзализныця уволит всех работников поезда "Мариуполь-Киев", причастных к избиению Анастасии Луговой.

Речь идет о проводнике вагона, в котором произошел инцидент, начальнике поезда, инструкторе поездных бригад, старшем мастере вагонного депо резерва проводников и заместителе начальника Мариупольского вагонного депо. Об этом сообщили в компании.

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"Работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд "Киев - Мариуполь" и побил пассажирку, будут уволены", - отметили в компании.

Укрзализныця провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. И установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

В поезде "Мариуполь-Киев" в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 году за хулиганство, а в 2008 за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на два месяца за решетку без права на залог.

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