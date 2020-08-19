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среда, 19 августа 2020 10:38

Укрзализныця добавила поезда на выходные ко Дню Независимости

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Укрзализныця добавила поезда на выходные ко Дню Независимости
Дополнительные поезда поедут в Одессу и Харьков. Фото: Укрзализныця

Ко Дню Независимости Укрзализныця назначила два дополнительных поезда.

Они будут курсировать из Одессы во Львов и Киев с 22 по 30 августа, сообщила пресс служба Укрзализныци.

"Учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины. Они отправятся из Одессы во Львов и Киев", - написали в сообщении.

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22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд №224 / 223 Одесса - Киев. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168 / 167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты можно будет вскоре купить на сайте компании или в железнодорожных кассах.

Укрзализныця ко Дню Независимости Украины назначила дополнительные скоростные поезда. Пара Интерсити+ будет курсировать в течение трех дней. 21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити+ №724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10.

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