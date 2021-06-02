 
Ексклюзивы
1/5
Чего больше всего боятся судьи в Украине
Чего больше всего боятся судьи в Украине
Просмотров: 18
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 270
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 234
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1485
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 999
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 603
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 486
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 477
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 441
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
6
3
40
24
3
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
2-летний малыш, который всю ночь бродил по лесу, стал полицейским: щемящее видео
2-летний малыш, который всю ночь бродил по лесу, стал полицейским: щемящее видео
Видео
Все видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 270
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1890
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 495
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 954
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 315
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 10:51

Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
6

  Комментировать

Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.
Фото: facebook.com/igor.smelyansky
Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.
Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.
Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.
Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.

Укрпочта продала в Кировоградской области здание сельской церкви, которое долгое время использовалось как почтовое отделение. Купила помещение на аукционе Русская православная церковь в Украине.

Об этом председатель правления компании Игорь Смелянский сообщил в Facebook.

Автор: facebook.com/igor.smelyansky
  Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.
Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.

"Казалось бы, после чудесного воскрешения пчёл самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем не стандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо "все, что нажито непосильным трудом". И сегодня апогей этого действия - Укрпошта продала церковь", - написал он.

Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области, где ранее было отделение почты, продали на открытом аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта планирует купить банк

"Думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение Укрпочты... А мы, соответственно, пустим полученные за него средства на богоугодное дело улучшения состояния инфраструктуры Укрпочты", - сообщил глава правления.

Пользователи соцсети упрекают в комментариях к публикации, что здание продали церкви страны-агрессора. На что Смелянский отметил, что вопрос не к Укрпочте, а к законам, которые не запрещают допускать церковь РПЦ к торгам, зато не допустить к аукциону участников было бы противозаконным со стороны почтового оператора.

Однако нашлись и те, кто выступил в защиту решения Укрпочты.

Автор: facebook.com/igor.smelyansky
  Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.
Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.

"Если Укрпочта продаёт на открытом тендере - то плохая, потому что продала не тем, кому надо. Если продаёт кому надо, то плохая, потому что не продала на открытом тендере и нарушает законодательство. Если ничего не продаёт, то плохая, потому что могла бы продать", - написал один из пользователей соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб ВСУ выразил протест Укрпочте

Другой пользователь упрекнул Смелянского, что тот проигнорировал закон о возвращении в собственность религиозных организаций культовых зданий, в советские времена национализированных.

Автор: facebook.com/igor.smelyansky
  Соцсети отреагировали на продажу здания Укрпочты под церковь УПЦ МП
Соцсети отреагировали на продажу здания Укрпочты под церковь УПЦ МП

"Ну тогда давайте отменять эти аукционы, и я буду по своему усмотрению решать что и как будет по-государственному? Хорошо? Не нравится результат - меняйте закон", - написал на это руководитель Укрпочты.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов лично пытался помирить премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Укрпочты Игоря Смелянского, который шантажирует правительство, чтобы оставить себе доходы от доставки пенсий пенсионерам, заблокировав их полный перевод на банковское обслуживание. Об этом пишет издание "Экономические новости".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

На британский престол взошла новая правительница

Запатентовали инновационный прибор

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 26669
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 8370
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 18 Просмотров: 4914
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3861
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3735
Общество
На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами
На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами Просмотров: 189
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
3
 Просмотров: 135
Мотоцикл понесло на бетон - в страшном ДТП погиб боец "Азова"
Мотоцикл понесло на бетон - в страшном ДТП погиб боец "Азова" Просмотров: 720
Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация
Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация Просмотров: 891
Церковный праздник 2 июня - сегодня молятся врачу, которому сверлили ноги
Церковный праздник 2 июня - сегодня молятся врачу, которому сверлили ноги Просмотров: 504
Больше всего комментируют
18
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого
Голосов: 56369
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть