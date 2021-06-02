Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине

Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Укрпочта продала в Кировоградской области здание сельской церкви, которое долгое время использовалось как почтовое отделение. Купила помещение на аукционе Русская православная церковь в Украине.

Об этом председатель правления компании Игорь Смелянский сообщил в Facebook.

Автор: facebook.com/igor.smelyansky Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.

"Казалось бы, после чудесного воскрешения пчёл самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем не стандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо "все, что нажито непосильным трудом". И сегодня апогей этого действия - Укрпошта продала церковь", - написал он.

Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области, где ранее было отделение почты, продали на открытом аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.

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"Думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение Укрпочты... А мы, соответственно, пустим полученные за него средства на богоугодное дело улучшения состояния инфраструктуры Укрпочты", - сообщил глава правления.

Пользователи соцсети упрекают в комментариях к публикации, что здание продали церкви страны-агрессора. На что Смелянский отметил, что вопрос не к Укрпочте, а к законам, которые не запрещают допускать церковь РПЦ к торгам, зато не допустить к аукциону участников было бы противозаконным со стороны почтового оператора.

Однако нашлись и те, кто выступил в защиту решения Укрпочты.

Автор: facebook.com/igor.smelyansky Здание церкви в селе Гуровка Долинского района Кировоградской области Укрпочта продала на аукционе Prozorro за 237 тыс. грн.

"Если Укрпочта продаёт на открытом тендере - то плохая, потому что продала не тем, кому надо. Если продаёт кому надо, то плохая, потому что не продала на открытом тендере и нарушает законодательство. Если ничего не продаёт, то плохая, потому что могла бы продать", - написал один из пользователей соцсети.

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Другой пользователь упрекнул Смелянского, что тот проигнорировал закон о возвращении в собственность религиозных организаций культовых зданий, в советские времена национализированных.

Автор: facebook.com/igor.smelyansky Соцсети отреагировали на продажу здания Укрпочты под церковь УПЦ МП

"Ну тогда давайте отменять эти аукционы, и я буду по своему усмотрению решать что и как будет по-государственному? Хорошо? Не нравится результат - меняйте закон", - написал на это руководитель Укрпочты.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов лично пытался помирить премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Укрпочты Игоря Смелянского, который шантажирует правительство, чтобы оставить себе доходы от доставки пенсий пенсионерам, заблокировав их полный перевод на банковское обслуживание. Об этом пишет издание "Экономические новости".