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Глава Укрпошты шантажирует правительство и Шмыгаля, чтобы оставить себе доставку пенсий - СМИ

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Глава Укрпошты шантажирует правительство и Шмыгаля, чтобы оставить себе доставку пенсий - СМИ
Глава Укрпочты Игорь Смелянский. Фото: ua.news

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов лично пытался помирить премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу "Укрпошты" Игоря Смелянского, который шантажирует правительство, чтобы оставить себе доходы от доставки пенсий пенсионерам, заблокировав их полный перевод на банковское обслуживание. Об этом пишет издание "Экономические новости".

Издание указывает, что причиной конфликта стало решение Смелянского отключить в отделениях "Укрпошты" все сторонние банковские терминалы, полностью игнорируя договоренности с финансовыми учреждениями и вопросы удобства клиентов, которые этими терминалами пользовались. Перед этим Смелянский выставил правительству настоящий ультиматум: до 17.00 среды он требовал разрешения вопроса о том, чтобы пенсию не переводили в принудительном порядке на карточку.

"Кабмин проблему не решил, угрозы вступили в силу. На фото в Facebook он поместил кадр из фильма "Крестный отец" с надписью "У нас была договоренность и вы решили меня кинуть". Кроме того, он также заявил, что создает горячую линию и будет собирать данные обиженных на правительство граждан для подачи коллективного иска "против лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс Украины". Кто будет оплачивать подачу такого иска и есть ли в этом заявлении конфликт интересов — Смелянский решил не уточнять", - написало издание.

Журналисты напомнили, что этому публичному противостоянию предшествовали несколько недель переговоров и решение Минсоцполитики и Пенсионного фонда постепенно переводить пенсии в безналичную форму.

"Затем премьер Денис Шмыгаль решил "срезать углы" и сообщил, что переход будет происходить постепенно, что получение денег через банк — право, а не обязанность пенсионеров. Кроме того, пообещал, что "Укрпошта" и дальше будет оператором доставки пенсии в "труднодоступные места" без банковских отделений и банкоматов", - говорится в материале.

За доставку платит Пенсионный фонд, и речь идет о доставке наличных минимум 3,6 млн людей — поэтому ее упразднение для "Укрпошты" приведет к серьезным финансовым потерям. При этом Смелянский постоянно говорит о повышении тарифа, а также о получении компенсации из государственной казны за предоставление этой "социально важной" функции.

Кроме того, в конце 2020 года Смелянский угрожал Кабмину, что "Укрпошта" перестанет доставлять пенсии, если Кабмин не поднимет тариф на доставку. Более того, Смелянский также угрожал срывом инвестиционной программы ЕБРР и ЕИБ на 100 млн евро, с которой, среди прочего, в дальнейшем были закуплены новые автомобили для передвижных почтовых отделений. Издание предполагает, что интерес главы "Укрпошты" может быть связан с коррупционными возможностями при доставке пенсий.

Журналисты напоминают, что одной из ключевых задач Смелянского в "Укрпоште" является подготовка структуры к приватизации.

"Если оставить за ней функционал доставки пенсии, а также разветвленную сеть отделений — это уже практически готовый политический инструмент, а также бизнес-модель для вовлечения все новых категорий населения, например, в предоставление качественных банковских услуг.

Покупка банка, анонсированная Смелянским недавно — не что иное как попытка "откатать" эту схему и превратить "Укрпошту" с почтового в финансовое учреждение. А затем выгодно продать, получив свои менеджерские бонусы. Одним из ключевых претендентов на приобретение гиганта называют банковское крыло группы СКМ Рината Ахметова", - говорится в тексте.

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