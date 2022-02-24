Укрпочта прекратила работу, банкоматы не выдают наличные

Одно из главных предприятий почтовой связи Укрпочта прекращает работу из-за введения военного положения в Украине. В то же время "Новая почта" продолжает работать.

Отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля, сообщила организация в Facebook.

"Ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения не будут работать. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить. Сейчас небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем разворачивать наземные пути доставки", - говорится в сообщении.

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Совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк заявил, что отделения компании продолжат работать "там, где это возможно и безопасно для людей".

"Обращаюсь ко всем предпринимателям: мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте", - написал он в Facebook.

В банкоматах, вероятно, установили запрет на выдачу наличных.

При попытке снять любую сумму в банкоматах Приватбанка появляется надпись: "Уважаемый клиент, временно отсутствует возможность снять средства с данной карты. Как только ситуация в стране стабилизируется, ограничение будет снято".

Автор: "Униан", Дмитрий Хилюк

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В Украину пришла война. Путин в 4:00 объявил о специальной военной операции. Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева. Обстрел начался в 5:00 24 февраля.