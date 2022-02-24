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четверг, 24 февраля 2022 10:55

Нацбанк ограничил снятие наличных

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Нацбанк ограничил снятие наличных
Национальный банк зафиксировал курс гривны. Фото: НБУ

Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Национальный банк зафиксировал курс на уровне официального курса на 24.02.2022, то есть 29,25 гривны за доллар. Также регулятор приостанавливает работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты.

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Снятие наличных ограничено до 100 000 грн в день без учета выплат зарплат и социальных выплат. Это не касается предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.

Запрещается выдача наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства.

Вводится мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями. Также НБУ приостанавливает операции по счетам россиян. Банки, выпускающие электронные деньги, останавливают их выпуск и обращение.

Банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

Безналичные расчеты не ограничиваются, банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Платежи правительства производятся без ограничений.

Сегодня, 24 февраля, в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Атаковали пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака совершается с временно оккупированной территории АР Крым.

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Дата
24
февраля

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