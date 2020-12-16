Украину охватила оттепель: днем и ночью температура будет одинаковой

В Киеве завтра будет облачно, однако без существенных осадков. Фото: pixabay.com

Оттепель охватила практически всю Украину, температура будет колебаться в пределах нуля и будет примерно одинаковой в течение всех суток.

17 декабря на юге и западе днем и ночью составит +1...5°С, в восточных областях 0...-3°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Значительных осадков не предвидится, только морось и густые туманы.

В Киеве завтра будет облачно, однако без существенных осадков. Туман добавит влажности. В столице преимущественно не скользко, температура воздуха ночью 0...-1°С, днем 0...+2°С.

Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без существенных осадков будет доминировать до конца недели.

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В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.