Украину охватила оттепель: днем и ночью температура будет одинаковой

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1170
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 315
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 639
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 306
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 675
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1359
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4545
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4788
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1737
Фото
Все фото
7
4
6
6
3
&quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;: финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Видео
Все видео
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Президент приказал остановить работу АЭС
Президент приказал остановить работу АЭС
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Интервью
1/5
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 81
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 3582
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 639
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 981
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 1314
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
среда, 16 декабря 2020 12:03

Украину охватила оттепель: днем и ночью температура будет одинаковой

  Комментировать
Украину охватила оттепель: днем и ночью температура будет одинаковой
В Киеве завтра будет облачно, однако без существенных осадков. Фото: pixabay.com

Оттепель охватила практически всю Украину, температура будет колебаться в пределах нуля и будет примерно одинаковой в течение всех суток.

17 декабря на юге и западе днем и ночью составит +1...5°С, в восточных областях 0...-3°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Значительных осадков не предвидится, только морось и густые туманы.

В Киеве завтра будет облачно, однако без существенных осадков. Туман добавит влажности. В столице преимущественно не скользко, температура воздуха ночью 0...-1°С, днем 0...+2°С.

Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без существенных осадков будет доминировать до конца недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине

В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украину охватила оттепель: днем и ночью температура будет одинаковой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Украинцы объединились против Кучмы

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 46082
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19954
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 17972
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 16065
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым Просмотров: 11826
Общество
Кого пригласить к себе в новогоднюю ночь, чтобы везло весь год
Кого пригласить к себе в новогоднюю ночь, чтобы везло весь год
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
 Просмотров: 81
Гороскоп для Раков на 2021 год: когда лучше жениться и рожать детей
Гороскоп для Раков на 2021 год: когда лучше жениться и рожать детей
 Просмотров: 333
При президенте Зеленском в Черкасской области не зарегистрировали ни одной Украинской церкви
При президенте Зеленском в Черкасской области не зарегистрировали ни одной Украинской церкви
 Просмотров: 171
Украинцы объединились против Кучмы
Украинцы объединились против Кучмы
5
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
4
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
На Кубани преостановили украинизацию
1
Оккупационные власти продали винзавод "Массандра" за $73 млн
1
Сколько украинцам будет стоить накрыть стол на Новый год
Голосов: 54419
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть