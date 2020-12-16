К концу недели погода еще удивит киевлян

17 декабря киевлян ждет слабая геомагнитная буря. Фото: pixabay.com

Погода в Киеве в ближайшие 3 дня будет пасмурной.

Ожидаются небольшой снег и слабый ветер, сообщает gismeteo.ua.

Сегодня в столице прохладно и пасмурно, слабый восточно-южный ветер 1-3 м/с, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -0,8°С. Атмосферное давление 754-756 мм ртутного столба, вероятны слабые геомагнитные возмущения. Влажность воздуха высокая - 83-99%.

17 декабря на киевлян ждет слабая геомагнитная буря, давление 754-757 мм ртутного столба, влажность воздуха 88-99%. Температура составит -0,4...2,5°C, но будет ощущаться как -3,2°C. Слабый ветер с Северо-Западного будет менять направление на юго-западное.

В пятницу пасмурно и небольшой снег. Влажность воздуха 92-99%. Температура составит +1,1...-0,2°C, но будет ощущаться как -2,1°C. Давление 756-757 мм ртутного столбика. Несильный ветер северного, юго-восточного направлений: 1-2 м/с.

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В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден, смотреть его нужно со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.