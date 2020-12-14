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понедельник, 14 декабря 2020 08:56

Синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине

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Синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине
В новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной. Ожидается мокрый снег или снег с дождем. Фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной.

Ожидается мокрый снег или снег с дождем, который превратится в гололед в центральных, северных и северо-восточных областях, сообщают синоптики Gismeteo.

Во всех областях нашей страны, за исключением востока, 31 декабря будут идти осадки. Так что дневная температура будет тяготеть к нулю и небольшим "плюсам", синоптики прогнозируют дождь со снегом в эти дни.

В среднем по Украине с 31 декабря на 1 января ожидается -3 ... + 2 градуса. Исключение составляют южные, юго-западные и юго-восточные области страны, где и днем ​​столбики термометров покажут до +7 градусов.

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В ночное время на всех территориях ожидаются преимущественно "минусовые" показатели. Особенно сильными они будут на северо-востоке, севере и в некоторых центральных областях страны. Там ночью до -6 градусов. В других регионах -4 ... + 2 градуса. На юге - до + 4 градусов в новогоднюю ночь.

Морозы в Украине будут держаться в ночное время до самого Рождества, 7 января.

В понедельник, 14 декабря, в центральных, северных и восточных регионах Украины пройдет мокрый снег. Температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.

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