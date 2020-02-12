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среда, 12 февраля 2020 14:13

Украину обнимет циклон Sabine

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Украину обнимет циклон Sabine
В Украине прогнозируют мокрый снег и дождь. Фото: 112.ua

Завтра, 13 февраля, в Украине будет влажная погода с периодическим небольшим мокрым снегом. На западе и юге - без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь.

"С украинской погодой будет флиртовать уже известный нам циклон Sabine, который расположился далеко на севере. Температура воздуха в большинстве областей в течение четверга будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, в южной части – +4...+8 градусов", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В Киеве местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3...+4 градусов.

В дальнейшем в Украине будет преобладать ветреная влажная и относительно теплая погода.

12 февраля в большинстве областей ожидается снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет доминировать, потому что несколько снизится температура воздуха

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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