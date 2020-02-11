Внимание: штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Фото: grodnonews.by

12 февраля в Украине из-за сильного ветра объявляют штормовое предупреждение. Порывы будут достигать 20 м/с.

В такую погоду обычно вводят первый уровнем опасности. Украинцев просят быть осторожными, плотно закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег с дождем и порывы ветра будут преобладать в Украине

Мощный ветер в 15-20 м/с завтра прогнозируют также в Киеве и области.

В Карпатах погода будет неблагоприятной и даже опасной. Туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 8:00 10 февраля 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 27-28 м / с, порывы до 33 м/с. температура воздуха -8 °С