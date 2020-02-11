Снег с дождем и порывы ветра будут преобладать в Украине

Ожидается осадки и понижение температуры. Фото: "Укринформ".

Ветры, скачки давления, снег и дожди, атмосферные фронты - такая погода будет преобладать в Украине

"12-го февраля в большинстве областей будет падать снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет доминировать - потому несколько снизится температура воздуха", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко в Facebook.

В среду ожидают 0 + 4 градуса. В южной части страны теплее, +4 +7 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/с.

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В Киеве - облачно, после обеда появятся осадки. Среда будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2, +3 градусов.

"Всем - синоптического терпения, одевать шапки, не забывать зонты или хотя бы капюшоны, сериалов о хорошем и человеческое, здоровья, не обращать внимания на грязные окна под солнцем, витаминных сладких клементинок", - добавила синоптик.

11 февраля не лежите долго в кроватях. Повезет ранним птичкам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.