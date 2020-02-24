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понедельник, 24 февраля 2020 04:28

Украинский язык вошел в топ-50 самых распространенных в мире

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Украинский язык вошел в топ-50 самых распространенных в мире
Украинский язык - один из самых распространенных в мире. Фото: Новинарня

По количеству носителей украинский занимает 44 место среди языков мира.

Им говорят около 33 миллионов человек. Родным украинский является для чуть более 27 миллионов человек, сообщается в исследовании ресурса Visual Capitalist.

Первое место по количеству носителей в мире занимает английский язык. Им говорят 1 млрд 132 млн человек. На втором месте находится китайский язык "мандарин", на котором говорят 1 млрд 117 млн ​​человек, а на третьем язык хинди, носителями которого являются 615 млн человек.

Также в первую десятку входят испанский, французский, арабский, бенгальский, русский, португальский и индонезийский языки.

В то же время по количеству людей, для которых язык является родным, на первом месте находится китайский "мандарин" (918 млн), на втором месте - испанский (460 млн), а на третьем - английский язык (379 млн).

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Напомним, Международный день родного языка отметили 21 февраля.

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